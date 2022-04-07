25 yıl evli kalan ev hanımlarına 2500 TL maaş bağlanacak mı? Bir yastıkta kocayanlara tek dilekçeyle maaş...

2022 senesinde SGK isteğe bağlı sigorta fırsatları ile ev hanımlarının da emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak. Öte yandan hayatının bir devresinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar amacıyla değişik uygulamalar da devreye sokuluyor. SGK içeriğinde emeklilik hakkı elde etmek isteyenler amacıyla prim gün sayısı, yaş, işe başlama tarihi ve sigortalılık zamanı gibi çoğu ayrıntı incelenmektedir. Bir devre çalışmış olsun ya da olmasın henüz amacıyla rastgele bir işte çalışmayan kadınların emekli olması amacıyla makul şartların sağlanması gerekir. İşte ev hanımlarını emekli edecek o uygulamalar…
25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu
25 senelik ev hanımlarının isteğe bağlı garantiye müracaat yapmaları amacıyla alakalı SGK il/ilçe müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Öte yandan bu kapsamda emeklilik hakkı elde eden kişilerin emeklilik işlemleri amacıyla e – Devlet üzerinden müracaat yaparak ya da bağlı oldukları SGK müdürlüklerine giderek işlemlerini bitirmesi mümkündür.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımlarının ilgili uygulama kapsamında belirlenen şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:
• Türkiye'de ikamet ediyor olmak gerekir
• 18 yaşından büyük olmak gerekir
• Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekir
• SGK'dan herhangi bir yaşlılık, dul, yetim veya emeklilik aylığı almıyor olmak gerekir
• Herhangi bir gelire sahip olmamak gerekir