2022 emekli maaş zammının ardında bankalardan yeni destek! Emekli maaşına ek 3.000 TL ödeme yapılacak!

Emekli maaşını 3 yıllığına Akbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar, aldıkları maaş civarlarına göre değişik nakit desteklerinden yararlanabilecek. 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.500 TL nakit promosyonu alabilecek. En düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesinin sonrasında yurttaşların bankalardan alacakları promosyon oranları da yükselmiş oldu.