Yazılı dilekçe verin hemen emekli olun! 1999 öncesi işe girenler! SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleri açıklandı!

Erken emeklilik için çok sayıda yol vardır

Doğum borçlanması; kadınlar, yapmış oldukları çocuk sayısına göre prim ödemesini düşürebiliyor. Bu imkân, 3 çocuğa kadar 6 sene primden düşülmesini sağlıyor. Buna doğum borçlanması adı veriliyor. Bununda belli şartları bulunmaktadır. Doğum evveli SSK' lı olmak ilk şarttır. Erkekler amacıyla ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor. Yedek subaylık yapanlar da askerlik zamanını kullanabiliyor.