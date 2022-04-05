Bir yastıkta kocayanlara! Ev hanımlarına 25 yıl evli kalanlara 2500 TL maaş bağlanacak mı? Tek dilekçeyle maaş bağlanacak!

SGK isteğe bağlı sigortalılık programları ile ev hanımları dahil olmak üzere çoğu değişik kesimden vatandaşın emeklilik hakkı elde etmesini sağlıyor. 2022 senesi amacıyla yeni sayılar üzerinden prim ödemelerini yapmak mecburiyetinde kalacak bütün ev hanımları da bu haktan yararlanabilecek. Genellikle bir devre çalışan ve eksik primleri nedeniyle emekli olmayan kadınlar amacıyla borçlanma yöntemleri ve isteğe bağlı sigortalılık seçenekleri daha da avantajlı duruma gelmesini sağlamaktadır. İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında, ev hanımlarının SGK üzerinden emeklilik hakkı elde etmeleri amacıyla başvurulacak program kapsamında tespit edilen özel ve genel şartların sağlanması gerekmektedir.
25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu
25 senelik ev hanımlarının isteğe bağlı garantiye müracaat yapmaları amacıyla alakalı SGK il/ilçe müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Öte yandan bu kapsamda emeklilik hakkı elde eden kişilerin emeklilik işlemleri amacıyla e – Devlet üzerinden müracaat yaparak ya da bağlı oldukları SGK müdürlüklerine giderek işlemlerini bitirmesi mümkündür.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımlarının ilgili uygulama kapsamında belirlenen şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:
• Türkiye'de ikamet ediyor olmak gerekir
• 18 yaşından büyük olmak gerekir
• Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekir
• SGK'dan herhangi bir yaşlılık, dul, yetim veya emeklilik aylığı almıyor olmak gerekir
• Herhangi bir gelire sahip olmamak gerekir