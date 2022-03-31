Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! Erken emeklilikte dikkat çeken detay! Gözler oradaydı!

Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu amacıyla hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam amacıyla emekliliğine gün saymaya devam eder iken birtakım hallerde ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra çoğu meslek grubu amacıyla 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar…
Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında Yer Alıyor?
Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 farklı meslek grubu için farklı sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor. Emeklilik süresini geriye çekecek uygulama sayesinde ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 – 180 gün arasında bir yıl çalışma süresi için eklenmektedir. Her meslek grubu için bu süreler değişiklik göstermektedir.
Yıpranma payı olan meslekler:
- Madencilik ve yer altında çalışanlar (180 gün)
- Demir çelik, cıva üretimi, TSK, Emniyet, basın – gazetecilik, TBMM yasama üyeleri, TRT haber birimi çalışanları, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlar, radyoaktif işlerde çalışanlar, asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar vb. (90 gün)
- Termik santraller, itfaiye, diş tabipleri, doktor, eczacı, hemşire, ebe, hastabakıcı, çimento, cam, alüminyum fabrikası çalışanları vb. (60 gün)