Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! Erken emeklilikte dikkat çeken detay! Gözler oradaydı!

Yıpranma Payından Nasıl Yararlanılır?

Birçok farklı meslek grubu için sunulan Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Ancak bu zam 5 yıldan fazla olamıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları için 8 yıla kadar çıkabildiği ifade ediliyor.