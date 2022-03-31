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    • SGK
    • 01.04.2022 07:52
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    • 01.04.2022 07:52
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    Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! Erken emeklilikte dikkat çeken detay! Gözler oradaydı!

    Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı programlar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek amacıyla tanınan durumda. Çalışma süresine ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar amacıyla emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor. Söz hususu program ile bir senede 180 günden erken emeklilik amacıyla 5 sene hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan alakalı yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 değişik iş dalı görünüyor.

    takvim.com.tr
    Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi!

    Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu amacıyla hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam amacıyla emekliliğine gün saymaya devam eder iken birtakım hallerde ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra çoğu meslek grubu amacıyla 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar…

    Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında Yer Alıyor?

    Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 farklı meslek grubu için farklı sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor. Emeklilik süresini geriye çekecek uygulama sayesinde ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 – 180 gün arasında bir yıl çalışma süresi için eklenmektedir. Her meslek grubu için bu süreler değişiklik göstermektedir.

    Yıpranma payı olan meslekler:

    • Madencilik ve yer altında çalışanlar (180 gün)
    • Demir çelik, cıva üretimi, TSK, Emniyet, basın – gazetecilik, TBMM yasama üyeleri, TRT haber birimi çalışanları, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlar, radyoaktif işlerde çalışanlar, asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar vb. (90 gün)
    • Termik santraller, itfaiye, diş tabipleri, doktor, eczacı, hemşire, ebe, hastabakıcı, çimento, cam, alüminyum fabrikası çalışanları vb. (60 gün)

        Yıpranma Payından Nasıl Yararlanılır?

        Birçok farklı meslek grubu için sunulan Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Ancak bu zam 5 yıldan fazla olamıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları için 8 yıla kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

        Bu haktan yararlanmak için aranan temel şart ilgili kanunda belirlenen mesleklerde çalışmak ve hizmet süresinin yer altında çalışanlar için en az 1.800 gün, diğer riskli sektörlerde çalışanlar için 3.600 gün çalışma süresinin karşılanmasıdır. Belirlene hizmet sürelerine sahip kişilerin başvurularını yaparak erken emeklilikten yararlanması mümkündür.
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        Haberler SGK Bu mesleklerde çalışanlara 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! Erken emeklilikte dikkat çeken detay! Gözler oradaydı!
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