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    • SGK
    • 01.04.2022 07:53
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    • 01.04.2022 07:53
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    Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! Başvurmayan çok pişman olur! Bugün anında emekli olabilirsiniz!

    Bugün emekli olabilirsiniz! Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri amacıyla devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Böylece kadınların iş hayatında daha çok yer alması hedefleniyor. Bu anlamda başkasının sürekli bakımına gereksinim duyan ağır engelli çocuğu olan bayanların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi çoğalırken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. Bu haldeki kadınların 1 Ekim 2008 ardından çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.

    takvim.com.tr
    Başvurmayan çok pişman olur! EYT’yi beklemenize gerek yok!

    SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur'u ve Emekli Sandığı... Hepsini kapsıyor. Başvuran yararlanabiliyor. Büyük üstünlük sağlıyor. Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri amacıyla devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor.

    1 Ekim 2008'den sonra

    Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan bayanlara tanınmış bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor

    Evlat edinme

    Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları amacıyla doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.


    Staj başlangıcı

    Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geride bıraktığımız süreler öneme alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler şayet stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.

    Memur ve esnaf anne

    Daha evvel yalnızca SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk amacıyla 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 sene prim kazanabiliyor

        Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?

        Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.

        06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.

        • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması• Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması • 1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)

        • 50 yaşını doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinden doğmak)

        • 18 yaşından büyük olmak

        • Malullük ve yaşlılık aylığı almamak

        • Gelir vergisine tabii olmamak (herhangi bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor.

        Ev hanımları nasıl emekli olabilecek?

        Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.
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        Haberler SGK Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! Başvurmayan çok pişman olur! Bugün anında emekli olabilirsiniz!
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