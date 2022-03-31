Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! Başvurmayan çok pişman olur! Bugün anında emekli olabilirsiniz!



Staj başlangıcı



Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geride bıraktığımız süreler öneme alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler şayet stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.



Memur ve esnaf anne

Daha evvel yalnızca SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk amacıyla 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 sene prim kazanabiliyor