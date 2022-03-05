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    • SGK
    • 05.03.2022 13:59
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    • Son Güncelleme:
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    • 06.03.2022 11:39
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    Ay sonuna kadar başvuran emekliler 2500 TL alabilecek! Emeklilere zil takıp oynatan bir haber daha geldi!

    Garanti Bankası güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sorunu çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Hem de kişilerin çoğu ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür.

    takvim.com.tr
    Ay sonuna kadar başvuran emekliler 2500 TL alabilecek

    Emeklilere 2022 senesinde bir güzel haber daha verildi! Emeklilere yapılacak ek ödeme tutarları adeta açıklandı. Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye lüzum kalmadan, Garanti BBVA Mobil ya da Müşteri İletişim Merkezi vasıtasıyla maaşlarını basitçe Garanti BBVA'ya taşıyabiliyor ve promosyonlarını alabiliyorlar. Bu kapsamda ay sonuna kadar yapılacak başvurularla emekliler ek ödemelerini alabiliyorlar. İşte Garanti Bankası'nın ek ödeme fırsatına dair detaylar…

    Garanti BBVA'dan Emeklilere Ek Ödeme Fırsatı

    Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacak. Promosyon ödemesinden, gelir ya da aylıklarını üç sene buradan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt zamanı promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacak.

    Promosyon Tutarı Kaç Para?

    Banka, 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında,

    1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.650 TL,

    1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2.100 TL,

    2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

    Birden çok maaş ödemesi alıp, bu maaşları amacıyla promosyon talebinde bulunulması halinde maaşların toplamı öneme alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

        Ödemeler Hangi Tarihte Yapılıyor?

        Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek. Taahhüt zamanı boyunca promosyona husus olan maaş amacıyla banka değişikliği gerçekleştirilemeyecek.

        Taahhüt zamanı içerisinde vefat haricinde rastgele bir amaçla SGK doğrultusundan gelir/aylık ödememin kesilmesi ya da rastgele bir sebeple gelir/aylığının değişik kuruma taşınması durumunda; ya da müşterinin taahhüt zamanı dolmadan promosyon taahhüdünü sonlandırmak istemesi durumunda, promosyon teması iptal edilecek olup, Bankanın yazılı bildirim yapmasına lüzum kalmaksızın kalan taahhüt zamanı öneme alınarak ödenen promosyon tutarı iade edilecek.

        TEB 2.750 TL Nakit Promosyon

        TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor. Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı tüketici kredisi kampanyaları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.
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        Haberler SGK Ay sonuna kadar başvuran emekliler 2500 TL alabilecek! Emeklilere zil takıp oynatan bir haber daha geldi!
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