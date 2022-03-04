2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

Emekli maaşına ek SGK promosyon ödemleri vatandaşların cebini rahatlatmaya devam ediyor. Emekli maaşını promosyon veren bankalara taşıyanların yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında 2.500 TL'nin üzerine kadar destek ödemesi yapılabilir. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları ise 750 TL'ye kadar maaş taşıma şartı dışında herhangi bir şart olmadan vatandaşlara ödeme gerçekleştirmeye devam ediyor. En yüksek promosyon veren bankalar ise araştırılmaya devam ediyor.