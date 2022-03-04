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Haberler Ekonomi 2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

Emekli maaşına ek ödemeler bankalar tarafından yapılmaya başladı. SGK emekli maaş ödemelerini aldıkları bankalara göre farklı oranlarda nakit desteği alarak emeklinin birçok ihtiyacı için finansman sağlanacak. 2022 yılı itibariyle artırılan oranlar sayesinde emeklinin nakit desteğinden yararlanması hedefleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra birçok özel banka tarafından da emekliye SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında yüksek nakit promosyon ödemeleri yapılacak. Bazı bankalar ise yüksek nakit promosyon almak isteyenler için son tarihi 31 Mart 2022 olarak belirledi.

takvim.com.tr
04.03.2022 14:07 - Son Güncelleme: 04.03.2022 14:07
2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

Emekli maaşına ek SGK promosyon ödemleri vatandaşların cebini rahatlatmaya devam ediyor. Emekli maaşını promosyon veren bankalara taşıyanların yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında 2.500 TL'nin üzerine kadar destek ödemesi yapılabilir. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları ise 750 TL'ye kadar maaş taşıma şartı dışında herhangi bir şart olmadan vatandaşlara ödeme gerçekleştirmeye devam ediyor. En yüksek promosyon veren bankalar ise araştırılmaya devam ediyor.

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2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

Garanti BBVA Emekli Maaş Ödemeleri

Garanti Bankası emekli promosyonu kapsamında tüm SGK emeklisinin maaşlarına ek 2.500 TL nakit desteği verilecek. Emekli maaşını 3 yıllığına Garanti BBVA'dan almayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği promosyon desteğinin yanı sıra emekliye öze sayısız ayrıcalıklı bankacılık hizmetinin de sunulması hedefleniyor.

2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

Ayrıca Garanti BBVA'ya emekli tanıdıklarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerinin de her bir arkadaşı için 250 TL nakit ödül kazanması sağlanıyor.

2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

1 Mart – 31 Mart 2022 tarihleri arasında emekli maaşını taşımayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kampanya kapsamında sayısız bankacılık avantajından da emeklilerin uygun oranlarla yararlanmaları sağlanacak.

2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü! Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak!

İş Bankası SGK Emekli Ödemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma sayesinde mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan vatandaşlar avantajlı promosyon olanaklarından yararlanabiliyor.

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