Maaşınız anında artıyor! Geri ödeme koşulsuz maaşa ilave ödeme yapılıyor! Bankalar biraz önce duyurdu! 3.000 TL veriliyor

2022 yılında emekli maaşlarına yapılan zamları yeterli görmeyen birçok kişi, artan masraflar ve yeni yılda gelen birçok yeni zam sonrasında maaşına ek ne tür destekler alabileceğiniz araştırmaya başladı. SGK emeklilerine özel sunulan destek paketleri ise son dönemde bir hayli revaçta. Emekli maaşına ek olarak nakit desteği almak isteyenler bankaları araştırmaya başladılar.