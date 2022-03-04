Çoğu kişi bilmiyordu! SGK'ya bildir maaşın hemen artsın! Aksi takdirde tazminatsız işte çıkartılırsınız! 5000 prim günü ile...
Yüksek emekli maaşı almak isteyenler gözden kaçan detayları araştırmaya devam ediyor. Emekli maaşları ile ilgili her yeni gün ortaya çıkan detayların arasında bir yenisi daha eklendi. Bu detayları öğrenerek emekli maaşını artırmak mümkün hale geliyor. SGK'ya bağlı olarak aynı anda iki işte çalışanlar için prim avantajlarından yararlanma formülleri öne çıktı. Peki emekli maaşı artar mı? İşte emekli maaşlarını artıran o detaylar
04.03.2022 12:41 - Son Güncelleme: 04.03.2022 12:41
Aynı anda iki işten birden çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan bu kişilerin işverenleri tarafından SGK'ya bildirilmesinde de herhangi bir engel yok. Burada dikkat edilmesi gereken şart ise aynı anda başka işyerinde çalışmaya engel bir durumun söz konusu olmaması. Aksi takdirde tazminatsız olarak işten çıkarılma bile söz konusu olabilir.
Prim şartının dikkate alınmasında esas kazancın ne olduğu önemli. Çok prim ödemek emekli maaşına etki etmeyeceği için emekli olurken maaşın artmasını sağlayacak diğer yöntemlerin araştırılması daha yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra çalışırken daha yüksek kazançtan sigorta priminin yatırılması da emekli olurken büyük önem taşıyor.