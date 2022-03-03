Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Üstelik cazip bankacılık hizmetleri de sunuluyor! Bankalar şimdi duyurdu!

Emekli maaşına ek 1.750 TL'den 3.000 TL'ye kadar nakit desteği verilecek. Bankaların güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sorunu çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Hem de kişilerin çoğu ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür. Denizbank, TEB ve Şekerbank doğrultusundan verdiği nakit promosyon desteği emeklinin 2022 senesinde da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapacak bankalar…
TEB 2.750 TL Nakit Promosyon
Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon üstünlükleri ile yeni senede de kişilerin yanı sıra olmaya devam ediyor. TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.
Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı gereksinim kredisi kampanyaları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.