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    • Ekonomi
    • 04.03.2022 09:07
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    • 04.03.2022 09:07
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    Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Üstelik cazip bankacılık hizmetleri de sunuluyor! Bankalar şimdi duyurdu!

    Denizbank'ın çok cazip olarak promosyon oranları, nakit ihtiyacına çözüm geliştirmeye hazırlanıyor. 1.750 TL'ye varan nakit desteği ile maaşını 3 yıllığına Denizbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel ayrıcalıklı hizmetler de sunulacak. 28 Şubat 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini tamamlayanlara özel verilebilecek promosyon ödemelerinde, emekli maaş civarlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Emekli maaşını taşıma işlemlerini tamamlayanlar promosyon ödemesi alabilmek amacıyla Denizbank doğrultusundan tespit edilen esas şartları sağlaması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!

    Emekli maaşına ek 1.750 TL'den 3.000 TL'ye kadar nakit desteği verilecek. Bankaların güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sorunu çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Hem de kişilerin çoğu ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür. Denizbank, TEB ve Şekerbank doğrultusundan verdiği nakit promosyon desteği emeklinin 2022 senesinde da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapacak bankalar…

    TEB 2.750 TL Nakit Promosyon

    Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon üstünlükleri ile yeni senede de kişilerin yanı sıra olmaya devam ediyor. TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.

    Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı gereksinim kredisi kampanyaları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.

        Şekerbank 3.000 TL Emekli Promosyonu

        Şekerbank Emekli Müşteri Paketi kapsamında 3.000 TL'ye varan nakit promosyon mükafatı sunuyor. En yüksek promosyon seviyesine sahip Şekerbank ilaveten ilk aya özel yüzde 0 faiz oranları ile Tamamlayan Hesap fırsatından da yararlanabilecek. Maaşını ilk defa Şekerbank'a taşıyanlara özel sağlanan faydalar çoğu günlük bankacılık hizmetinin de makul şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

        3.000 TL'ye varan nakit promosyon desteği, başka bütün banka ATM'lerinden bedava maaş hesabına erişim ve prosedür yapma özgürlüğü ile sınırsız sayıda bedava havale ve EFT alternatifi de Şekerbank doğrultusundan bütün yeni emekli maaş müşterileri amacıyla yayılan faydalar arasında konumunu almayı başarmıştır.
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        Haberler Ekonomi Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Üstelik cazip bankacılık hizmetleri de sunuluyor! Bankalar şimdi duyurdu!
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