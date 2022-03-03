Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Üstelik cazip bankacılık hizmetleri de sunuluyor! Bankalar şimdi duyurdu!

TEB 2.750 TL Nakit Promosyon

Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon üstünlükleri ile yeni senede de kişilerin yanı sıra olmaya devam ediyor. TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.