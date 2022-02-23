Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? Emekli maaşı hesaplama neye göre değişir? 2022 emekli zammı kaç TL oldu?

Sigortalı olarak uzun yıllar çalışanlar için ödedikleri sigorta primleri, sigorta başlangıç tarihi, yaş şartı gibi durumlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik şansı veriliyır. Yaşlılıkta geçimini rahat sağlamak isteyenler bu hayali bekliyor ve sık sık da maaş hesaplama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. Emekli sandığı ya da Bağkur farketmeksizin emekli maaşı hesaplamasının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.