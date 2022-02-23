Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu
Emeklilik için yaş, prim günü ve emeklilik süresi gibi bazı şartlar bulunuyor. Engelli çalışanların emeklilik şartları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Erken emeklilik, prim günü, emeklilik süresi gibi detaylar araştırılıyor. Peki ama engelli çalışanlar nasıl emekli olabilir? Engelli çalışanlar erken emekli olabilir mi? Engelli çalışanların emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
23.02.2022 09:07 - Son Güncelleme: 23.02.2022 09:07