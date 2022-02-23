Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

Emeklilik için yaş, prim günü ve emeklilik süresi gibi bazı şartlar bulunuyor. Engelli çalışanların emeklilik şartları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Erken emeklilik, prim günü, emeklilik süresi gibi detaylar araştırılıyor. Peki ama engelli çalışanlar nasıl emekli olabilir? Engelli çalışanlar erken emekli olabilir mi? Engelli çalışanların emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

23.02.2022 09:07 - Son Güncelleme: 23.02.2022 09:07
Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

Erken emeklilikten yararlanmak için de birkaç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi çalışma yılı, diğeri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim gün sayısı. Diğer çalışanlara göre engelli kişilerde emeklilik için yaş şartı aranmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

Emeklilik şartları da engellilik derecesine göre değişiyor. Ayrıca sağlık raporu ve engellilik raporu da gerekli belgeler. Engellilerin emekliliğinde Ekim 2008 tarihi önemli bir tarih. Bu tarihten önce işe başlayanların emeklilik şartları farklı, bu tarihten sonra işe başlayanların ise farklı.

Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR
Emeklilik için Sağlık Kurulu tarafından verilen rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engellilik durumunun yüzde 40 ve üzeri olması durumlarında emeklilik için gerekli prim gün sayısı değişiyor. İşte emeklilik şartlarını madde madde...

Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

- Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar hangi yılda sigortalı olarak işe başlarlarsa başlasınlar 15 yıl çalışmaları ve 3600 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

Yüz binlerce çalışana erken emeklilik hakkı! Şartlar belli oldu

- Yüzde 60 ile yüzde 79 arası engelli olanlarda ise çalışma yılına ve ödenen prime göre emeklilik şartları değişiyor. Bu durumda olan çalışanlar ilk sigortalılıkları 1991 ve öncesi ise 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyerek emekli olabiliyor.

SON DAKİKA