Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

Türkiye'de emeklilik için ilgili mevzuatlara göre işe giriş tarihi en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bununla beraber yaş ve prim şartları da dikkat çeken diğer temel şartlar arasında. Çok daha düşük prim ile 3600 günden emekli olmak isteyenler ise bu uygulamadan nasıl yararlanacağını araştırmaya başladı.