Gözler oradaydı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşlarında 790 TL, 840 lira artış görülecek! 28.000 TL'de ikramiye verilecek
2022 yılında emekli ve memur maaşlarında yeni bir ek zam daha yansıtılması hedefleniyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşılmasının ardından özellikle emekli maaşlarında ciddi oranda artış yaşanması hedefleniyor. Düzenleme üzerinde çalışmalar devam ederken, 3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesine yönelik talepler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Memur ve emeklilerin maaşlarında artışa neden olacak söz konusu çalışmanın yılın ikinci yarısında Meclis gündemine yer alması ve yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Söz konusu çalışma ile emekli aylıklarının 840 liraya kadar artması bekleniyor. İşte emekli maaşlarına yapılacak yeni zam hakkında detaylar
Emekli Maaşlarında 840 Lira Artış Görülecek!
Memur ve emeklisinin maaşlarının hesaplanmasında en önemli kriterlerden biri olan ek gösterge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yeni düzenleme ile maaşların artmasını sağlayacak. 3600 ek göstergenin verilmesi halinde özellikle emellilerin aldıkları maaşlarda ve emekli olurken alınan ikramiyelerde ciddi oranda bir artış görülmesi bekleniyor.
Ek gösterge yükseldikçe maaşlarında da artış görülecek kesim ise şuan için 4 unvanı kapsıyor. Mevcut durumda çalışanların maaşlarına çok fazla fark yansımayacak. Ancak 3600 ek göstergenin verilmesi halinde 2008 yılı ve öncesinde memuriyete başlayan bir kişi için ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.
Emekli aylıklarında söz konusu çalışma ile 790 TL ila 840 TL arasında bir artış olması hedefleniyor. Emekli ikramiyelerinde ise bu oran 17 bin 500 TL ile 28 bin TL arasında etki edecek. Örnek bir hesaplamaya göre 30 yıl hizmet süresine sahip bir memurun emekli olurken 24 bin liraya yakın artışla ikramiye alması sağlanacak.
Ek Göstergeler Yeniden Tespit Edilecek
3600 ek göstergenin kapsamının genişlemesine yönelik çalışmalarda sona gelindiğinin duyurulmasının ardından düzenleme kapsamında kimlerin yer alacağı da merak edilmeye başladı. Şuan için polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenleme kapsamında ek gösterge oranlarının yeniden tespit edilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.