Gözler oradaydı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşlarında 790 TL, 840 lira artış görülecek! 28.000 TL’de ikramiye verilecek

Emekli aylıklarında söz konusu çalışma ile 790 TL ila 840 TL arasında bir artış olması hedefleniyor. Emekli ikramiyelerinde ise bu oran 17 bin 500 TL ile 28 bin TL arasında etki edecek. Örnek bir hesaplamaya göre 30 yıl hizmet süresine sahip bir memurun emekli olurken 24 bin liraya yakın artışla ikramiye alması sağlanacak.