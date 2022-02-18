Gözler orada! 2022 yılında EYT yasası, ÖTV indirimi, 0.49 destek kredisi, nafaka, genel af, 3600 ek gösterge çıkacak mı?

2022 senesinde hükümetin gündeme getirmesi beklenilen düzenlemeleri ve çözüm önerilerine dair elde olan son bilgileri veriyoruz. 2022 ayından itibaren Meclis gündeminde yer alması beklenilen o başlıklar.
EYT'DE SON DURUM
3600 ek göstergenin yanı sıra gündemde EYT sorunu de çoğu vatandaşın gündemine konumunu alıyor. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik yıpranma hakkının da gündeme gelmesinin sonrasında EYT'de uygulanacak formüllerin neler olacağı merak hususu. EYT kapsamında ilaveten yaş yerine kısmi emeklilik kapsamında sigorta zamanı ve garantiye bakılması formülleri üstünde çalışma gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Fakat şimdilik EYT hususu çalışma gündemi içerisinde yer almıyor. Şuan amacıyla alakalı bakanlıkların gündeminde 3600ek gösterge hususunun yer aldığı ifade edilmişti.
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge planlamasında geçen gün ilk toplantı gerçekleştirildi. Yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren planlama kapsamında sürecin hızlandığı aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir önceki gün Memur - Sen kurulu ile yaptığı görüşme sonrasında kritik detayları paylaşmasının sonrasında çalışmanın ne vakit sonuçlandırılacağı merak edilmeye başladı. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde tespit edilen Bakan Bilgin, bütün ülkelerde ciddi enflasyon problemlerinin yaşandığına ilgi çekti. Enerji ve başka alanlarda da yaşanan ekonomik sorunlara ilgi çeken Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde ve beklentileri karşılayacak şekilde bir planlama yapacaklarını ifade etti. Çalışanların da enflasyona karşı ezdirilmeyeceği kaydedildi.