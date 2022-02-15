Sona gelindi, rakamlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı! Ek göstergeler artıyor! Çalışan ve emeklilere flaş 3600 açıklaması! 5300, 6400, 7000...

Sona gelindi, rakamlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Ek göstergeler artıyor. Çalışan ve emeklilere flaş 3600 açıklaması geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili toplantı için nefesler tutuldu. Tarih belli oldu, kritik toplantı 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Çarşamba günü Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen yöneticileri ile buluşacak. Göstergesi yükselecek unvanlar liste liste belli oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda göstergenin Mayıs ayında Meclis'e geleceği duyurulmuştu. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla ilgili detaylar da günden günde ortaya çıkmaya başladı. Son olarak da üzerinde çalışılan unvanların tam listesi yayınlandı. İşte o liste...