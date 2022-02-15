Sona gelindi, rakamlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı! Ek göstergeler artıyor! Çalışan ve emeklilere flaş 3600 açıklaması! 5300, 6400, 7000...
Milyonların gözü o toplantıda! 3600 Ek Gösterge sürecinde kritik tarih 16 Şubat 2022! Ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantı Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili, ''Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz.3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki üzerinde çalışılan unvanlar hangileri? Kimler 3600 ek gösterge alacak? Detaylar bir bir açıklandı. İşte 3600 ek göstergede son dakika gelişmeler...
Sona gelindi, rakamlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Ek göstergeler artıyor. Çalışan ve emeklilere flaş 3600 açıklaması geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili toplantı için nefesler tutuldu. Tarih belli oldu, kritik toplantı 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Çarşamba günü Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen yöneticileri ile buluşacak. Göstergesi yükselecek unvanlar liste liste belli oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda göstergenin Mayıs ayında Meclis'e geleceği duyurulmuştu. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla ilgili detaylar da günden günde ortaya çıkmaya başladı. Son olarak da üzerinde çalışılan unvanların tam listesi yayınlandı. İşte o liste...
3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler haberimizde! Yaşanan yeni gelişmelerle birlikte vatandaşlar yeni bilgileri öğrenmek istiyor. Son gelişmelere göre ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanların gözden geçiriliyor. Tüm ek göstergeler yeniden belirleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte dengesizlikler ortadan kaldırılacak. Çalışmaların içerisinde yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge gelmesi yer alıyor.
Ek gösterge çalışmalar kapsamında En yüksek Devlet Memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor. Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.
ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK
Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400. Bu çerçevede dengesizlikler giderilirken genel Müdürlerin ve kurum başkanların ek göstergeleri yeniden belirlenecek. Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumların da başkan yardımcıları arasında yer alan dengesizlikler giderilip ek göstergeler yeniden düzenlenecek.