Hiç çalışmadan 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 2.500 TL maaş... SGK emeklilik şartlarında yeni düzenlemeler...
Emekli olmak için aranan temel şartlar arasında yaş, prim ve sigortalılık süreleri dikkate alınmaktadır. Ancak SGK tarafından başlatılan birçok farklı uygulama ve isteğe bağlı sigorta seçenekleri ise çalışmadan da emekli olmanın önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Hayatının bir bölümünde çalışmasına rağmen sonrasında ev hayatına dönen kadınları için eksik primlerini ödemelerine yönelik çeşitli uygulamalar sağlanmaya devam ediyor. SGK ilgili mevzuatlarında yapılan düzenlemeler sayesinde bu kişiler için de emeklilik fırsatlarından yararlanılması sağlanıyor. İşte ev hanımlarını da emekli edecek o fırsatlar
SGK ilgili birimlerine başvuru yaparak birçok kişinin emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak. Uzun süredir tartışma konusu olan ev hanımlarına emeklilik fırsatında 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurmuş kadınların emeklilik hakkından yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.
İsteğe bağlı sigortalılık veya doğum borçlanması gibi yöntemler ile eksik primlerini ödeyerek emekli olmak isteyenler ise SGK tarafından sunulan birçok farklı uygulamadan da yararlanabilecek.
2008 yılı sonrasında isteğe bağlı sigorta 4/b statüsüne alınmış ve vatandaşların bu şartlara göre ödemelerini yapmaları istenmiştir. Bu düzenleme sonrasında kimine göre emeklilik için daha zor şartlar getirilmiştir.
Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırabilir?
İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak için aranan temel şartlardan biri ikametin Türkiye'de olmasıdır. Öte yandan ilgili sigorta kapsamına dahil edilen kişinin zorunlu sigortalı olarak çalışmasını gerektirecek bir işte çalışmaması da gerekiyor.