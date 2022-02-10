Günlerini peş peşe sayanlar için SGK’dan flaş açıklama! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatıyor!

SGK TOPLU PRİM İADESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Emeklilik şartlarını yerine getiren ve prim gün sayısı yeterli olan vatandaşlar SGK'dan bu primleri toplu olarak alabiliyorlar. Ayrıca çalışma süresi boyunca yatırılan prim tutarı emeklilik süresi için yeterli gelen vatandaşlar fazla günlerinin prim ödemelerinin iade edilmesi amacıyla başvuru yapabiliyorlar.

SGK kapsamında geri verilen toplu para ödemeleri almak için belirli şartları taşımak gerekir. Prim ödemelerinde eksiklik kalan ve bunları tamamlamak için en ufak şansları yer almayan vatandaşlar eğer şu şartlara uyuyorsa toplu bir şekilde ödemelerini geri alabilecekler.

Aranan şartlar ise; Sigortalı çalışma hayatına devam etmemek

Kendine ait ticari iş yerinin olmaması

Emekli olmak için yıl ve yaş şartlarını yerine getirmesi

9 Eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak çalışan kişilerin takvim.com.tr 3600 prim gün ödeme şartlarını tamamlaması