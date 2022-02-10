Günlerini peş peşe sayanlar için SGK’dan flaş açıklama! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatıyor!

Bir gün emekli olmak hayaliyle çalışanlar her ay SGK'ya prim ödemesi yapmaktadırlar. Fakat bu emeklilik hakkını herkes kazanamamaktadır. Misal Türkiye'de takribî 5 milyon vatandaş yaş hududuna takıldıkları sebebiyle yıllarca beklemek zorundalar. EYT'liler başta olmak üzere emekli olamayan vatandaşlar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak alabiliyorlar. Peki SGK'dan prim iadesi alınabilir mi? SGK'dan prim iadesi almak için ne yapılmalıdır?
SGK SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINIR MI?
Çalışanların bir gün emekli olabilmeleri amacıyla her ay belirli oranda prim ödemesi yapılmaktadır. Çoğunlukla de bu prim ödemeleri işverenler doğrultusundan çalışanlar adına yapılmaktadır. Fakat detaylı nedenlerle emekli olamayacaklarını fikir edinenler primlerini geri alabilmek amacıyla "SGK primimi nasıl geri alabilirim" sorusuna yanıt arıyorlar.
Öncelik ile belirli şartlar karşılanırsa SGK toplu prim ödemesi yapmaktadır. Bunun önünde bir kanuni engel bulunmamaktadır. Burada ilgi edilecek çok mühim bir detay bulunmaktadır. SGK çalışanların daha daha eskiden yatırdıkları primlerinin iadesini yapmaktadır. Fakat bu toplu prim iadesini herkes alamamaktadır. Toplu prim iadesi almak amacıyla o çalışanın rastgele bir şekilde emekli olma ihtimalinin olmaması gerekir. Eğer çalışan emeklilik şansını kaçırmamışsa prim iadesini geri alamaz.
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