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    • SGK
    • 11.02.2022 08:26
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    • 11.02.2022 08:26
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    Günlerini peş peşe sayanlar için SGK’dan flaş açıklama! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatıyor!

    SGK kapsamında müjdeli haberler gelmeye devam eder iken başvuran herkese anında ödemelerin yatacağı bilgi kapasitesi verildi. Emekli olmak adına adeta gün sayan bireylerin prim gün ödeme kapsamında eksiklikleri varsa bunları tamamlamak hedefiyle ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken bazı çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu konuda araştırma yapan çalışanlar ödenen primlerin geri alınmasının hangi şartlara bağlı olduğunu araştırıyorlar. SGK primleri geri alınır mı? SGK'dan toplu prim ödemesi nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Günlerini peş peşe sayanlar için SGK’dan flaş açıklama! Toplu ödeme alın!

    Bir gün emekli olmak hayaliyle çalışanlar her ay SGK'ya prim ödemesi yapmaktadırlar. Fakat bu emeklilik hakkını herkes kazanamamaktadır. Misal Türkiye'de takribî 5 milyon vatandaş yaş hududuna takıldıkları sebebiyle yıllarca beklemek zorundalar. EYT'liler başta olmak üzere emekli olamayan vatandaşlar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak alabiliyorlar. Peki SGK'dan prim iadesi alınabilir mi? SGK'dan prim iadesi almak için ne yapılmalıdır?

    SGK SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINIR MI?

    Çalışanların bir gün emekli olabilmeleri amacıyla her ay belirli oranda prim ödemesi yapılmaktadır. Çoğunlukla de bu prim ödemeleri işverenler doğrultusundan çalışanlar adına yapılmaktadır. Fakat detaylı nedenlerle emekli olamayacaklarını fikir edinenler primlerini geri alabilmek amacıyla "SGK primimi nasıl geri alabilirim" sorusuna yanıt arıyorlar.

    Öncelik ile belirli şartlar karşılanırsa SGK toplu prim ödemesi yapmaktadır. Bunun önünde bir kanuni engel bulunmamaktadır. Burada ilgi edilecek çok mühim bir detay bulunmaktadır. SGK çalışanların daha daha eskiden yatırdıkları primlerinin iadesini yapmaktadır. Fakat bu toplu prim iadesini herkes alamamaktadır. Toplu prim iadesi almak amacıyla o çalışanın rastgele bir şekilde emekli olma ihtimalinin olmaması gerekir. Eğer çalışan emeklilik şansını kaçırmamışsa prim iadesini geri alamaz.

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        SGK PRİM İADESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        SGK prim iadesi ile ilgili misal bir hesaplama ne kadar prim iadesi alınabileceğini meydana koymaktadır. 2016 senesinde asgari ücretle 18 ay süresince 4/A'lı sigortalı olarak çalışan bir işçi yalnızca yüzde 9'a karşılık gelmektedir. Bu işçi kendisi amacıyla ödenen sigorta priminin aylık 148 TL'Lik bölümünü alabilmektedir. 18 ay hesaplanınca da alacağı prim iadesi 2.664 TL olmaktadır.

        SGK TOPLU PRİM İADESİ ŞARTLARI NELERDİR?

        Emeklilik şartlarını yerine getiren ve prim gün sayısı yeterli olan vatandaşlar SGK'dan bu primleri toplu olarak alabiliyorlar. Ayrıca çalışma süresi boyunca yatırılan prim tutarı emeklilik süresi için yeterli gelen vatandaşlar fazla günlerinin prim ödemelerinin iade edilmesi amacıyla başvuru yapabiliyorlar.

        SGK kapsamında geri verilen toplu para ödemeleri almak için belirli şartları taşımak gerekir. Prim ödemelerinde eksiklik kalan ve bunları tamamlamak için en ufak şansları yer almayan vatandaşlar eğer şu şartlara uyuyorsa toplu bir şekilde ödemelerini geri alabilecekler.

        Aranan şartlar ise; Sigortalı çalışma hayatına devam etmemek

        Kendine ait ticari iş yerinin olmaması

        Emekli olmak için yıl ve yaş şartlarını yerine getirmesi

        9 Eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak çalışan kişilerin takvim.com.tr 3600 prim gün ödeme şartlarını tamamlaması

        Belirlenmiş prim ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin bir kısmı ödemeleri geri alabilecekler.

        Başvuru süreçleri SGK üzerinden yapılacaktır. Fakat aranan şartları aynı anda yerine getiren vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabileceklerdir. Eğer şartlar yerine getirilmiyorsa her ne olursa olsun bu ödemeleri geri alamayacak ve başvurular iptal edilecektir. Şartlar uygun olan kişiler toplu prim ödemesi alabilecekler.

        Belirli şartları taşıyan çalışanlar SGK primlerini geri alma hakkında sahip olabiliyorlar. Emeklilik yaşını doldurduğu halde emekli olma şartlarını yerine getiremeyen çalışanlar için emekli olma ihtimali kalmıyor. Bu çalışanların SGK'ya başvurmaları halinde ödedikleri primlerin tamamı Yaşlılık Toptan Ödemesi adı altında kendilerine iade ediliyor.

        SGK'dan Yaşlılık Toplu Ödemesi alabilmek için çalışanların sigorta başlangıç tarihlerine göre belirlenen emeklilik yaşlarının dolmuş olması gerekiyor. Daha erken yaşlarda SGK'dan toplu ödeme talep edilemiyor.

            SGK Prim İadesi için Sağlanması Gereken Koşulları

            SGK mevzuatında yer alan bilgilere göre toplu para iadesi alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;

            1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

            2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.
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            Haberler SGK Günlerini peş peşe sayanlar için SGK’dan flaş açıklama! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatıyor!
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