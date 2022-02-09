Ve belli oldu! Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! EYT olmadan... Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber...

Emeklilik hayali kuran milyonların bu hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacak yeni ayrıntılar meydana çıkmaya devam ediyor. Genellikle son dönemde emeklilik yasası ile alakalı problemlerin kamuoyu gündemi doğrultusundan çok sık münakaşa hususu edilmesinin sonrasında bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler de beklenmeye başladı. Öte yandan hali hazırda erken emeklilik bağlamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan belirli yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Emeklilik amacıyla kesinlikle yaş, prim ve sigortalılık sürelerinin öneme alınması gerekiyor. Peki erken emeklilikte gözden kaçan ayrıntı ne? İşte erken emekli olmak amacıyla yapılması gerekenler…
Çoğu kişi tarafından 3600 günden emeklilik hakkı olarak da bilinen bu uygulama, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıç tarihi olan kişileri etkiliyor. Sigorta başlangıcı söz konusu tarihlerde olan ve diğer koşulları sağlayan kişilerin 15 yıl hizmet süresi ile 3600 prim günü ile emeklilik hakkından faydalanması sağlanıyor.
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Staj Sigorta Başlangıcı Sayılır Mı?
Türkiye'de emeklilik konusunda çıraklık ve staj mağdurları da en az EYT'liler kadar gündemde yer alıyor. SGK ilgili mevzuatlarına göre çıraklar, mesleki eğitim görenler ve öğrencilerin staj dönemleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Emeklilik hesaplamalarında ilk sigortalı olunan tarih dikkate alınıyor. Staj ise başlangıç olarak sayılmıyor.