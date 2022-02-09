Ve belli oldu! Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! EYT olmadan... Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber...

Emeklilik hayali kuran milyonların bu hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacak yeni ayrıntılar meydana çıkmaya devam ediyor. Genellikle son dönemde emeklilik yasası ile alakalı problemlerin kamuoyu gündemi doğrultusundan çok sık münakaşa hususu edilmesinin sonrasında bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler de beklenmeye başladı. Öte yandan hali hazırda erken emeklilik bağlamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan belirli yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Emeklilik amacıyla kesinlikle yaş, prim ve sigortalılık sürelerinin öneme alınması gerekiyor. Peki erken emeklilikte gözden kaçan ayrıntı ne? İşte erken emekli olmak amacıyla yapılması gerekenler…