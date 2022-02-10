Gözler oradaydı! EYT’ye yasaya gerek yok! EYT olmadan 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişiyle 3600 günden emeklilik müjdesi geldi

Erkeklerde 3600 Günden Emeklilik Şartları

Erkek ve kadın sigortalı çalışanlar için farklı yaş ve prim şartları aranabilir. 3600 günden emeklilik için erkek sigortalılarda aranan başlıca şart ise Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalanan ve 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 günün doldurulması ile 55 yaşında erkek sigortalının emekli olması mümkündür.