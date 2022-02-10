Gözler oradaydı! EYT'ye yasaya gerek yok! EYT olmadan 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişiyle 3600 günden emeklilik müjdesi geldi
Türkiye'de emekli olmak isteyenlerin yaşadıkları sorunlar her geçen gün kamuoyu gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen çok sayıda vatandaş, henüz EYT'de bir gelişmeme olmaması nedeniyle farklı uygulamaları da araştırmaya başladılar. Bu uygulamalar arasında özellikle 3600 prim günü ile emeklilik öne çıkmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanması için dikkat çeken detaylar belli oldu. Peki 3600 prim günü tamamlayarak emeklilik şartları nelerdir? İşte emeklilikte merak edilen ayrıntılar
3600 Gün ile Emekli Olmak Mümkün Mü?
3600 günden emeklilik şartları ve 3600 günden nasıl emekli olurum sorusu son dönemde vatandaşların çok sık araştırdıkları konular arasında ilk sıralara yükselmiştir. Eski adıyla SSK (4a), Bağ Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamında sigortalı olan kişilerin bu haklardan yararlanması mümkündür.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emeklilik konusunda birçok farklı uygulama devreye sokulurken 3600 günden emeklilik gibi alternatif seçenekler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
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3600 günden emeklilik için ilk şart ise SGK bünyesinde ilgili sigortalılık kollarından birine mensup olmaktır. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcının olması da aranan bir diğer önemli şart olarak belirlenmiştir.
Söz konusu tarihler dışında çalışma hayatına atılanların diğer şartları sağlasalar bile bu haktan yararlanması mümkün değildir. 3600 günden emeklilik şartlarının sağlanmasının yanı sıra erken emeklilik için SGK tarafından farklı tip uygulamalarda yapılmaktadır. Askerlik ve doğum borçlanması gibi seçenekleri de kullanarak vatandaşların emeklilik tarihini öne çekmeleri sağlanmaktadır.
Erkeklerde 3600 Günden Emeklilik Şartları
Erkek ve kadın sigortalı çalışanlar için farklı yaş ve prim şartları aranabilir. 3600 günden emeklilik için erkek sigortalılarda aranan başlıca şart ise Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalanan ve 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 günün doldurulması ile 55 yaşında erkek sigortalının emekli olması mümkündür.