Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatıyor! Günlerini peş peşe sayanlar için SGK’dan flaş açıklama!

SGK kapsamında müjdeli haberler gelmeye devam eder iken başvuran herkese hemen ödemelerin yatacağı bilgi kapasitesi verildi. Emekli olmak adına resmen gün sayan kişilerin prim gün ödeme kapsamında kusurları varsa bunları tamamlamak amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken birtakım çalışanlar ise Sosyal Emniyet Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu hususta tetkik yapan çalışanlar ödenen primlerin geri alınmasının hangi şartlara bağlı olduğunu araştırıyorlar. SGK primleri geri alınır mı? SGK'dan toplu prim ödemesi nasıl alınır?
SGK SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINIR MI?
Çalışanların bir gün emekli olabilmeleri amacıyla her ay belirli oranda prim ödemesi yapılmaktadır. Çoğunlukla de bu prim ödemeleri işverenler doğrultusundan çalışanlar adına yapılmaktadır. Fakat detaylı nedenlerle emekli olamayacaklarını fikir edinenler primlerini geri alabilmek amacıyla "SGK primimi nasıl geri alabilirim" sorusuna yanıt arıyorlar.
Öncelik ile belirli şartlar karşılanırsa SGK toplu prim ödemesi yapmaktadır. Bunun önünde bir kanuni engel bulunmamaktadır. Burada ilgi edilecek çok mühim bir detay bulunmaktadır. SGK çalışanların daha daha eskiden yatırdıkları primlerinin iadesini yapmaktadır. Fakat bu toplu prim iadesini herkes alamamaktadır. Toplu prim iadesi almak amacıyla o çalışanın rastgele bir şekilde emekli olma ihtimalinin olmaması gerekir. Eğer çalışan emeklilik şansını kaçırmamışsa prim iadesini geri alamaz.
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