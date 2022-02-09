Yeni işe başlayan milyonlarca gence destek! Stajyere ayda 1.275 TL harçlık

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Programa başvurular, e-devlet entegrasyonu ile "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor. Türkiye'de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde; başvuru sırasında paylaştıkları bilgi ve belgeler kullanılarak "akademik-mesleki", "sanatsal-sosyal" ve "sportif" yeterlilik puanları hesaplanıyor.



İşverenler staj tekliflerini yeterlilik puanlarını esas alarak gönderdiğinden, gençlerin başvuru sırasında paylaşacağı bilgi, belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkânlarına erişiminde önemli rol oynuyor. Not ortalaması, bölüm, yabancı dil puanı gibi pek çok bilgi e-devlet üzerinden doğrudan aktarılabiliyor, Beyan usulü ile alınan belgelerin kontrol süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülüyor.