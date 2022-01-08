Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti! 2022'de SGK'dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı

Bayanlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı yayınlayan SGK, doğum borçlanması kapsamında çoğu vatandaş için ilaveten makul ödeme seçenekleri de sunacak. Erkeklerde de benzer bir program ile askerlik borçlanması olanağı tanıyan SGK, erkek sigortalı çalışanlar amacıyla 1 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor. Öte yandan söz hususu borçlanma yöntemleri ile erken emeklilik fırsatı elde eden kişilerin 5 bin TL'ye kadar paraları ceplerinde kalacak. Çalışırken borçlanmaya giden sigortalıların yüzde 15'e kadar vergi iadesi almasının da önü açıldı. Bayanlarda toplamda 3 çocuğa kadar 2160 günlük bir borçlanma ile 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Erkeklerde ise 18 aya kadar askerlik hizmetleri amacıyla 1 sene olarak söz hususu erken emeklilik fırsatından askerlik borçlanması ile yararlanması sağlanacak.
Başvuru Yapan Herkes 12 Maaş Fazla Alma Fırsatından Yararlanabilecek
Askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK alakalı mevzuatlarında yer alan şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı vakitte 12 maaş çok alma imkanından da yararlanacak. Örneğin; askerlik zamanı boyunca geride bıraktığımız süreleri prim borçlanması ile ödeyen ve 18 ay askerlik zamanı amacıyla 1 sene erken emekli olacak bir vaatndaş için 12 maaş çok alma üstünlüğü sunulacak.
Devlet doğrultusundan borçlanma ardından vergi iadesi ve indirimler kapsamında doğum ve askerlik borçlanmaları amacıyla destek de sağlanmaktadır. SGK üzerinden borçlanma yöntemlerini kullanarak alakalı şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatlarından yararlanması olası duruma getirilmiştir.
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