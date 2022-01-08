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    • SGK
    • 08.01.2022 10:14
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    • 08.01.2022 10:48
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    Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti! 2022'de SGK'dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı

    Emekli olmak isteyenler bağlamında SGK çoğu değişik programıyla sigorta kollarına göre fırsat sunuyor. 12 maaş çok alma olanağı gerçekleştiren SGK, ilaveten lüzumlu şartları gerçekleştiren bayan sigortalı çalışanlar için 6 seneye kadar erken emekli olma fırsatı da sunuyor. Erkekler ise 1 seneye kadar erken emeklilik avantajlarından yararlanarak maaşa ek ödeme takviyeleri de alabilecek. İşte SGK’tan bütün emeklileri ilgilendiren o açıklamalar…

    takvim.com.tr
    Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti!

    Bayanlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı yayınlayan SGK, doğum borçlanması kapsamında çoğu vatandaş için ilaveten makul ödeme seçenekleri de sunacak. Erkeklerde de benzer bir program ile askerlik borçlanması olanağı tanıyan SGK, erkek sigortalı çalışanlar amacıyla 1 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor. Öte yandan söz hususu borçlanma yöntemleri ile erken emeklilik fırsatı elde eden kişilerin 5 bin TL'ye kadar paraları ceplerinde kalacak. Çalışırken borçlanmaya giden sigortalıların yüzde 15'e kadar vergi iadesi almasının da önü açıldı. Bayanlarda toplamda 3 çocuğa kadar 2160 günlük bir borçlanma ile 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Erkeklerde ise 18 aya kadar askerlik hizmetleri amacıyla 1 sene olarak söz hususu erken emeklilik fırsatından askerlik borçlanması ile yararlanması sağlanacak.

    Başvuru Yapan Herkes 12 Maaş Fazla Alma Fırsatından Yararlanabilecek

    Askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK alakalı mevzuatlarında yer alan şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı vakitte 12 maaş çok alma imkanından da yararlanacak. Örneğin; askerlik zamanı boyunca geride bıraktığımız süreleri prim borçlanması ile ödeyen ve 18 ay askerlik zamanı amacıyla 1 sene erken emekli olacak bir vaatndaş için 12 maaş çok alma üstünlüğü sunulacak.

    Devlet doğrultusundan borçlanma ardından vergi iadesi ve indirimler kapsamında doğum ve askerlik borçlanmaları amacıyla destek de sağlanmaktadır. SGK üzerinden borçlanma yöntemlerini kullanarak alakalı şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatlarından yararlanması olası duruma getirilmiştir.

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        Devletten Yüzde 15 Katkı

        Basit bir hesaplama ile asgari ücretli bir çalışan 456,13 TL gelir vergisi ödüyor. 18 aylık askerlik hizmeti için borçlanma yoluna giden sigortalı çalışan ise 20 bin 606 TL seviyesinde bir borç tutarı ödemek zorunda. Söz konusu borç miktarı için her ay indirim uygulanacak. İlk aydan itibaren uygulanacak indirim 3 bin 40 TL olarak hesaplanıyor.

        Sonraki aylarda da indirim devam edecek. Devlet katısı ile toplamda %15'e kadar tüm sigortalılar için askerlik borçlanması kapsamında destek verilmiş oluyor. Söz konusu borçlanma yöntemi ile vatandaşların erken emeklilik fırsatı elde etmesi ve maaşa ek katkı alması da mümkün hale getirilmiş oldu.
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        Haberler SGK Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti! 2022'de SGK'dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı
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