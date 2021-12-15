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    • SGK
    • 16.12.2021 08:56
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    • 16.12.2021 08:56
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    1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Hesaplama ekranı

    1999 senesi evvel ve ardından ilk işe girişini gerçekleştirenler amacıyla ne vakit emekli olunacağı merak konusu. Emeklilik yaş hesabı yapan kişilerin ilk bakacakları ölçüt yukarıda da değindiğimiz gibi ilk işe giriş tarihi olacak. Vatandaş burada SGK prim ödemesi gerçekleştirdikleri ilk tarihi göz önünde bulunduracak olup aşağıda ki devrelere ilgi edecekler.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! 49, 50, 51 ve 52 yaşında...

    1999 senesi emeklilik yaş hesabı içn en kritik tarihlerin başında geliyor. 1999 senesinden evvel işe girenler amacıyla emeklilik yaş hesabı çok daha değişik olurken 1999 senesi ardından işe girenler amacıyla emeklilik yaşı daha yüksek çıkıyor. Emekli olabilmek amacıyla lüzumlu sigortalı olma vakti yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin incelemelerini yapıyor. Bunlardan bilhassa 3600 gün hesabı rağbet görüyor. İşyerini kapatan, uzun vakit işsiz kalan kişilerin de en çok merak ettiği konuların başında 3600 günle emeklilik geliyor.

    EMEKLİLİK YAŞ HESABINDA 1999 YILI ÖNCESİ VE SONRASI

    Emeklilik yaş hesabı yapan kişilerin ilk bakacakları ölçüt yukarıda da değindiğimiz gibi ilk işe giriş tarihi olacak. Vatandaş burada SGK prim ödemesi gerçekleştirdikleri ilk tarihi göz önünde bulunduracak olup aşağıda ki devrelere ilgi edecekler.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    1999 senesi evvel ilk işe girenler.

    1999 senesi Eylül ardından ve 2002 senesi evveli ilk işe girenler

    2002 ile 2008 Mayıs evveli ilk işe girenler

    2008 ardından ilk işe giriş yapanlar.

    EN ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK

    1999 senesi ve evvel ilk işe giriş yapanlar amacıyla emeklilik yaş hesabı doğum tarihi, ilk başlangıç günü, prim ödemesi ve sigortalılık gün hesabına göre yapılır. 1999 senesi evvel işe girenler için 49 yaşından sonra emeklilik olası fakat burada bireyin çalışma koşulları göz önünde bulundurulacak. Hem de bu şartlar herkes amacıyla değişik olacak. 1999 evvel işe girenler için ise 3600 günden emeklilik mevcut.

        2002 VE 2008 DÖNEMLERİ İÇİN EMEKLİLİK

        2002 ve 2008 zamanlarında emeklilik hesabı erkeklerde 60 yaş kadınlarda ise 58 yaş üzerinden yapılır. 2008 evveli amacıyla prim ödeme koşulu 7000 iş günü olarak uygulanırken 2008 ardından için prim koşulu 7200 gün olarak uygulanır.

        Yaş haddinden emekli olacaklar amacıyla ise 2008 evveli devrede işe girenlere 4500 günden emeklilik hakkı sağlanır. 2008 ardından devre için ise 5400 gün hesabı uygulanır.

        Emeklilik yaşını bilmeyenler amacıyla yaş hesabı iki siteden çok basit bir şekilde öğrenilir. E-Devlet kanalı yada SGK'nın resmi sitesinden kendinize ait verileri girerek kaç yaşında emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

        Emeklilik yaş hesabında ilaveten askerlik ve doğum borçlanması sürelerini de ekleyebilirsiniz. İşe girmeden evvel askere gidenler ile doğum yapanlar borçlanma yaparak daha erken devrede emeklilik hakkı sağlayabilirler.

        KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNUR?

        Söz konusu tarih itibarıyla emekliliğe kalan süre;

        2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56

        4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57

        6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57

        8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57

        10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.

        8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlamış olup da bugünlerde 5400 prim gününü tamamlayabilen Bağkur'lu kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

        Emeklilik Yaş Hesabı amacıyla TIKLAYINIZ
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        Haberler SGK 1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Hesaplama ekranı
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