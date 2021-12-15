1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Hesaplama ekranı

1999 senesi emeklilik yaş hesabı içn en kritik tarihlerin başında geliyor. 1999 senesinden evvel işe girenler amacıyla emeklilik yaş hesabı çok daha değişik olurken 1999 senesi ardından işe girenler amacıyla emeklilik yaşı daha yüksek çıkıyor. Emekli olabilmek amacıyla lüzumlu sigortalı olma vakti yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin incelemelerini yapıyor. Bunlardan bilhassa 3600 gün hesabı rağbet görüyor. İşyerini kapatan, uzun vakit işsiz kalan kişilerin de en çok merak ettiği konuların başında 3600 günle emeklilik geliyor.