1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! Hesaplama ekranı

1999 senesi emeklilik yaş hesabı içn en kritik tarihlerin başında geliyor. 1999 senesinden evvel işe girenler amacıyla emeklilik yaş hesabı çok daha değişik olurken 1999 senesi ardından işe girenler amacıyla emeklilik yaşı daha yüksek çıkıyor. Emekli olabilmek amacıyla lüzumlu sigortalı olma vakti yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin incelemelerini yapıyor. Bunlardan bilhassa 3600 gün hesabı rağbet görüyor. İşyerini kapatan, uzun vakit işsiz kalan kişilerin de en çok merak ettiği konuların başında 3600 günle emeklilik geliyor.
EMEKLİLİK YAŞ HESABINDA 1999 YILI ÖNCESİ VE SONRASI
Emeklilik yaş hesabı yapan kişilerin ilk bakacakları ölçüt yukarıda da değindiğimiz gibi ilk işe giriş tarihi olacak. Vatandaş burada SGK prim ödemesi gerçekleştirdikleri ilk tarihi göz önünde bulunduracak olup aşağıda ki devrelere ilgi edecekler.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
1999 senesi evvel ilk işe girenler.
1999 senesi Eylül ardından ve 2002 senesi evveli ilk işe girenler
2002 ile 2008 Mayıs evveli ilk işe girenler
2008 ardından ilk işe giriş yapanlar.
EN ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK
1999 senesi ve evvel ilk işe giriş yapanlar amacıyla emeklilik yaş hesabı doğum tarihi, ilk başlangıç günü, prim ödemesi ve sigortalılık gün hesabına göre yapılır. 1999 senesi evvel işe girenler için 49 yaşından sonra emeklilik olası fakat burada bireyin çalışma koşulları göz önünde bulundurulacak. Hem de bu şartlar herkes amacıyla değişik olacak. 1999 evvel işe girenler için ise 3600 günden emeklilik mevcut.