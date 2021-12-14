SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı seyyanen zam ve oransal bir ilaveyle en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Emekliye 'ek zam' müjdesi!

Milyonlarca emekli maaşlarına gelecek zam oranını beklerken mühim bir ilerleme yaşandı. Maaşlara ek zam yapılması gündeme geldi. Bütün emeklilerin ek zamdan yararlanabileceği bir formülün yaşama geçirilmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Aralık ayı verileriyle ortaya çıkacak.
BAKAN BİLGİN'DEN EK ZAM MÜJDESİ
Böylece açıklanacak enflasyon rakamlarını bekleyen emeklilere ek zam umudu da doğdu. Memur emeklilerine yönelik ek protokol amacıyla çalışmalar başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi Bakan Bilgin verdi. Kim kaç lira alacak? Oran ne olacak? İşte emeklilerin en çok merak ettiği soruların yanıtları... Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak ayı artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak Ayı bu senenin ikinci 6 aylık devresininde gerçekleşen enflasyon seviyesinda artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak fakat memur emeklileri amacıyla sendikaların girişimi ardından ek bir protokolle seyyanen ya da miktarsal bir ek zam yapılması gündeme geldi. Bununla alakalı çalışmalar da devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, uzaklık aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.
Böylece bütün emeklilerin bu ek artıştan yararlanması hususu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon seviyesindaki zamma ek bir artış da söz hususu olabilir.
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