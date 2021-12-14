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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 09:13
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    • 15.12.2021 09:13
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    SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı seyyanen zam ve oransal bir ilaveyle en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Emekliye 'ek zam' müjdesi!

    Milyonlarca emekli bekliyordu. Emekli aylıklarına yapılacak zam seviyesi ile alakalı flaş detay! Tek tek açıklandı. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Hepsi amacıyla geçerli. Yeni emekli maaşları belli oluyor. 2022 emekli zam oranları netlik kazanmaya başladı. Bütün emekliler amacıyla ek zam gündeme geldi. Bakan Bilgin emeklilere yapılacak zam ile alakalı son hali açıkladı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, uzaklık aldıkça paylaşacağım" dedi. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece bütün emeklilerin ek artıştan yararlanması hususu da gündeme gelmiş oldu.

    takvim.com.tr
    Emekliye ’ek zam’ müjdesi! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı seyyanen zam ve oransal bir ilave...

    Milyonlarca emekli maaşlarına gelecek zam oranını beklerken mühim bir ilerleme yaşandı. Maaşlara ek zam yapılması gündeme geldi. Bütün emeklilerin ek zamdan yararlanabileceği bir formülün yaşama geçirilmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Aralık ayı verileriyle ortaya çıkacak.

    BAKAN BİLGİN'DEN EK ZAM MÜJDESİ

    Böylece açıklanacak enflasyon rakamlarını bekleyen emeklilere ek zam umudu da doğdu. Memur emeklilerine yönelik ek protokol amacıyla çalışmalar başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi Bakan Bilgin verdi. Kim kaç lira alacak? Oran ne olacak? İşte emeklilerin en çok merak ettiği soruların yanıtları... Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak ayı artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak Ayı bu senenin ikinci 6 aylık devresininde gerçekleşen enflasyon seviyesinda artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak fakat memur emeklileri amacıyla sendikaların girişimi ardından ek bir protokolle seyyanen ya da miktarsal bir ek zam yapılması gündeme geldi. Bununla alakalı çalışmalar da devam ediyor.

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, uzaklık aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.
    Böylece bütün emeklilerin bu ek artıştan yararlanması hususu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon seviyesindaki zamma ek bir artış da söz hususu olabilir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        5 AYLIK VERİ VE ANKET

        Şu anda hal ne ona bakalım isterseniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bilgilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin miktar amacıyla geriye yalnızca Aralık verisi kaldı.

        Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 10.48 olacak.
        Merkez Bankası'nın açıkladığı Pazar Katılımcıları Anketi de zammın ipucunu veriyor.

        Ankette cari sene sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı amacıyla yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek.

        Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak.
        Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.

        MEMURLARDA ARTIŞ

        Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Pazar Katılımcıları Anketi'ne göre yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin değil memur emeklilerinin de maaşlarında artış değişecek.

        Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak Ayı Ayı Ayı Ayı zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak.

        Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5 zamma ayrıca bu senenin ikinci 6 aylık devresinindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı kadar fark yansıtılacak. Bununla alakalı 5 aylık devresinin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5 artışa ayrıca alacağı fark da yüzde 7.48 oldu. Bu miktarlara Aralık enflasyonu eklenecek, net miktarlar meydana çıkacak.

        Merkez'in anketinden çıkan sonuca göre ise memur emeklilerinin yüzde 5'lik zammına ayrıca 11.2 seviyesinda enflasyon farkı eklenecek. Böylece zam seviyesi yüzde 16.2 olacak.

        Ocak ayı'nda maaşlarına yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak olan memurlara sosyal refah düzenlemesi kapsamında ek bir artış daha yapılacak.

        Memurlarla aynı zamları alan memur emeklilerinin de bu artıştan yararlanması bekleniyor.


            NASIL DEĞİŞECEK?

            Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 enflasyon tahmini, 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'i bulacak.

            Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.

            MEMURA ÇİFTE KAZANÇ

            Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak. 2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.
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            Haberler Ekonomi SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı seyyanen zam ve oransal bir ilaveyle en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Emekliye 'ek zam' müjdesi!
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