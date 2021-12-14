Maaşı 1.627 TL-2.000 TL-2250 TL olan SGK ve Bağkur'lu emekliler! İşte 2022 Ocak'ta hesaplara yatacak zamlı maaş!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptıklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurunun ardından konuya ilişkin yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Emekli maaşları ile ilgili harekete geçen bakanlığın uygulayacağı yeni sisteme göre en düşük emekli maaşı alan vatandaşların durumunun düzeltilmesi hedeflendiği iddia ediliyor. İşte Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenlemelerin detayları
Emekli Maaşlarda Düzenleme Çalışmaları Bakanlığın Gündeminde
Yeni yıla az bir zaman kala ülke genelinde milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli çalışanın gözü kulağı yılbaşından sonra uygulanacak yeni zam ve düzenlemelerde. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin çalışma gündemine alındığının duyurulmasının ardından detaylar da merak edilmeye başlamıştır.
Konuya ilişkin mesafe kat ettikçe konuyla ilgili detayların açıklanacağı belirtilmişti. Bakandan gelen açıklamalar sonrasında son zamanlarda gündemde geniş yer bulan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasına dair talepler bir kere daha gündeme gelmiş oldu.
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Emekli Maaşı Zam Oranları Netleşiyor
Emekli maaşlarına ilişkin son dönemde çok sık gündeme gelen düzenleme haberleri, 2022 Ocak ayında gelecek zam miktarının da merak edilmesine yol açtı.