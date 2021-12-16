Hem SGK, hem SSK hem de Bağkur'lu... Çifte zam netleşti! 2.000 TL... Milyonlarca emekli bekliyordu!

Hem SGK, hem SSK hem de Bağkur'lu... Çifte zam netleşti! 2.000 TL... Ek zamdan emeklilerinde yararlanması gündemde. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı Ocak ve Temmuz'da olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon bilgilerine göre artıyor. Bu senenin ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur'lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bilgilerine göre; enflasyon Temmuz'da yüzde 1.80, Ağustos'ta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. İkinci 6 aylık devresinin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı.
6 AYLIK ENFLASYON ORANLARINA GÖRE YAPILACAK
Geriye yalnızca Aralık ayı enflasyonu kaldı. Kur ve hammadde etkisiyle Aralık enflasyonunun da kasımın üstünde çıkabileceği ifade ediliyor. Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık amacıyla enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde. Kabaca yüzde 3-5 arasında beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu beklentiye paralel 6 aylık enflasyonun da yüzde 13.70-16.00 arasında gerçekleşeceği hesaplanıyor. Yani maaşlara bu oranda zam yansıtılacak. Bunlara ek olarak emekli maaşında tedavi de öngörülüyor.
EN DÜŞÜK TUTARDA ARTIŞ VAR
Geçen sene SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üstünde çalışmalar yapılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak Ayı Ayı ayına kadar bu çalışmaların detayları meydana çıkacak. Bu zam enflasyon farkının üstüne eklenecek.