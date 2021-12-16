Hem SGK, hem SSK hem de Bağkur'lu... Çifte zam netleşti! 2.000 TL... Milyonlarca emekli bekliyordu!

Hem SGK, hem SSK hem de Bağkur'lu... Çifte zam netleşti! 2.000 TL... Ek zamdan emeklilerinde yararlanması gündemde. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı Ocak ve Temmuz'da olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon bilgilerine göre artıyor. Bu senenin ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur'lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bilgilerine göre; enflasyon Temmuz'da yüzde 1.80, Ağustos'ta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. İkinci 6 aylık devresinin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı.