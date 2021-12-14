SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Tüm emekliler faydalanabilir! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

Emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt eden tüm vatandaşların bu fırsattan yararlanmaları sağlanacak. Aralık ayı boyunca başvuru işlemlerinin devam ettiği kampanya kapsamında ayrıca vatandaşların bankanın emeklilere özel sağladığı bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir.

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