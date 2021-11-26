Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen yolu ortaya çıktı! EYT emeklilikte yaşa takılanlar için haber son dakika gelmezse...

Vatandaş meclisten gelecek EYT müjdesi beklemeye devam eder iken söz hususu yasal planlama çıkmazsa emeklilik yaşını düşürme hususu ile ilgili uygulayabileceğiniz 6 yöntem! Emeklilik yaşı nasıl düşer, geri çekilir? Emeklilik amacıyla prim gün adedine, yaş şartına etkin eden ve erken emeklilik olanağı tanıyan askerlik ve doğum borçlanması çalışanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte bütün detayları ile askerlik ve doğum borçlanması. Prim gün adedi eksik olan kadınlar doğum borçlanması ile erken emeklilik olanağı kazanıyor. En çok 3 çocuk amacıyla tanınmış olanak kapsamında anneler bu sayede 6 yıllık doğum borçlanması olanağı kazanmış oluyor. Kadınlara doğum borçlanması imkanı tanınırken erkeklere de askerlik borçlanması olanağı sunuluyor.
EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden meydana gelen kısaltma olan EYT 1999 senesinde oluşturulan meşru planlama sonunda emekli olmak amacıyla aranılan prim gün adedi ve emeklilik sene zamanını doldurmasına karşın yaş engeline takıldığı amacıyla emekli olamayan kişileri kapsamaktadır.
8 Eylül 1999 tarihi ve evvel sigortalı olanlar EYT kapsamına girmektedir. EYT son dakika müjdesi gelirse 5 milyon 954 bin 225 bireyin emekli olması bekleniyor.
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EYT ÇIKMADAN EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞER, GERİ ÇEKİLİR?
EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor;
YIPRANMA PAYI!
5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN 10 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ YETİYOR
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.