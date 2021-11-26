SGK'dan bunu yapana kötü haber geldi! Emekli maaşı alanlar dikkat! Maaşınız kesilebilir mutlaka kontrol edin
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere karşı harekete geçti. Emekli maaşı alan tüm 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek kurum tarafından inceleniyor ve tespit ediliyor. SGK'tan emeklilik talebinde bulunan tüm sigortalılık birimleri için, talep tarihi itibariyle ilgili mevzuat kapsamında belirlen aylık bağlama şartlarının tamamen yerine getirilip getirilmediği tespit edilecek. Aylık bağlanmasına engel durumları tek tek tespit edilen emeklilerden ise aylıklar kesilecek.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm SGK emeklilerini ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin tüm milyonlarca emeklinin maaşında kesinti söz konusu olabilir. SGK tarafından o kişiler tek tek tespit edilmeye başladı. Ayrıca SGK maaş kesintisi dışında ödemesi yapılan aylıkların iadesini de talep edecek. İşte tüm emeklileri ilgilendiren SGK maaş kesintisinin detayları...
Emekliliğe hak kazanmadığı ilgili tarihten itibaren tespit edilen vatandaşların aylıklarının kesilmesinin yanı sıra ödenen ücretler de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilecek.
Malullük veya yaşlılık aylığı alan sigortalıların emeklilik talep tarihlerinden önce, vefat eden sigortalının, vefa tarihi öncesindeki süreler dikkate alınarak, yeniden aylık hesaplama adımları uygulanacak.