SGK'dan bunu yapana kötü haber geldi! Emekli maaşı alanlar dikkat! Maaşınız kesilebilir mutlaka kontrol edin

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm SGK emeklilerini ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin tüm milyonlarca emeklinin maaşında kesinti söz konusu olabilir. SGK tarafından o kişiler tek tek tespit edilmeye başladı. Ayrıca SGK maaş kesintisi dışında ödemesi yapılan aylıkların iadesini de talep edecek. İşte tüm emeklileri ilgilendiren SGK maaş kesintisinin detayları...