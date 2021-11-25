2022 emekli maaşı zam oranları kuruşu kuruşuna hesaplandı! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine zam müjdesi! İşte en düşük emekli maaşları

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlarda. Türkiye'deki milyonlarca SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin yakından takip ettiği çalışmalarda artık sona gelindi. Maaş ve ücretlere yapılan zamlarda temel faktör enflasyon verileri olduğu için son yapılan tahminlere göre emekliler için yüzde 6.72 bir zam beklentisi söz konusu. Öte yandan son dönemde ülke gündemine gelen en düşük emekli maaşı zamlarına yönelik asgari ücretin belirleyici olacağı düşünülüyor. İşte emekli maaşlarına 2022 yılında yapılacak yeni zam oranları… SGK (SSK) duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi! Emeklilere çift maaş ödemesi hesaba yatıyor SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz... Sigorta başlangıcı olanlara müjde! Nakit para banka hesabınıza anında yatıyor! O parayı anında alabiliyorsunuz! 19 bin 800 TL alma ve başvuru şartları nedir? SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor!