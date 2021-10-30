1261 gün kuralına dikkat edin! Erken emeklilik için SGK SSK ve Bağkur'luya yaklaşık 3,5 yıl müjdesi geldi!

HİZMET BORÇLANMASI HAKKI İLE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Hizmet borçlanması için verilen haklar, çalışan kişilerin kendi rızası ya da isteği dışında çalışma hayatına ara verdikleri süreleri kapsar. Ara verilen sürede kişilerin adına ödenmeyen primler sonraki yıllarda SGK'ya borçlanılır.

Doğum nedeni ile çalışma hayatına ara veren kadınlara özel olarak sunulan doğum borçlanması hakkıyla kadınlar 6 yıl daha erken emekli olabiliyorlar. Sigorta başlangıç tarihinden önce doğum yapan sigortalı kadınlar, doğum öncesindeki ve sonrasındaki istirahat sürelerini kapsayacak şekilde tek çocuk için 2 yıl borçlanılabilecek. Kadınlar en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl (2760 gün) prim ödemesi yapılabilecek.

Askerlik nedeni ile çalışma hayatına ara veren erkeklere özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkıyla erkekler 2 yıl daha erken emekli olabiliyor. Er ya da erbaş olarak silahaltında veya yedek subaylık okulunda geçen süreler için vatandaşlar askerlik borçlanması hakkını kullanabilecekler. Askerlik borçlanması askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı için yapılabilir. Askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış olanlar bu hizmet borçlanmasından yararlanamaz.