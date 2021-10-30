Güzel haber ve başlıyor! EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'dan asgari ücrete kadar milyonları içeren son dakika gelişmesi! Hükümet butona bastı masaya yatırılıyor. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde bulunduğu ve yalnızca mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtiliyor. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün miktarını doldurup, emekli olmak amacıyla lüzumlu yaş zamanını bekleyenler amacıyla, bir planlama tartışılıyor.