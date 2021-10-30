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Haberler Ekonomi Güzel haber ve başlıyor! EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Güzel haber ve başlıyor! EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Peş peşe çok güzel açıklamalar yapıldı. EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor! Nuray Babacan'ın haberine göre; hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler öneme alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı kümeler konusunda, alakalı bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi. Bu bağlamda binlerce emeklilik bekleyen vatandaş, EYT yasası çıkacak mı araştırıyor. Peki, EYT ne demek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimler? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri&hellip;

30.10.2021 11:39 - Son Güncelleme: 30.10.2021 11:39
Güzel haber ve başlıyor! EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'dan asgari ücrete kadar milyonları içeren son dakika gelişmesi! Hükümet butona bastı masaya yatırılıyor. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde bulunduğu ve yalnızca mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtiliyor. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün miktarını doldurup, emekli olmak amacıyla lüzumlu yaş zamanını bekleyenler amacıyla, bir planlama tartışılıyor.

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Güzel haber ve başlıyor! EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Bekleme zamanını 2-3 sene düşürmeyi hedefleyen plana göre, prim gün miktarını tamamlayanlar ya da şu anda emekli olmak amacıyla 56 yaşını bekleyenlere 2-3 senelik bir üstünlük sağlanacak. Çalışmayla alakalı olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç bireyin yararlanacağı ve neticeleriyle alakalı değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.

Güzel haber ve başlıyor! EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Emekli maaşından asgari ücrete, EYT'lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Sonuç, yeni senede görülecek.

Güzel haber ve başlıyor! EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Edinilen bilgiye göre, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle mesele yaşayanlarla alakalı olarak, gelen talepler değerlendirilmeye başlandı. Bu hususlar alakalı bakanlıklara zimmetlendi.

Güzel haber ve başlıyor! EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor

Tüm bunlarla alakalı meydana çıkacak maliyet hesapları, gerçekleştirilmesiyle alakalı kararı etkileyecek. Çalışmalar evvelce Kabine'ye sunulacak. Bütçeye ideal olursa yaşama geçirilmesi amacıyla talimat verilecek.

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