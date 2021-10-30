Güzel haber ve başlıyor! EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor
Peş peşe çok güzel açıklamalar yapıldı. EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor! Nuray Babacan'ın haberine göre; hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler öneme alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı kümeler konusunda, alakalı bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi. Bu bağlamda binlerce emeklilik bekleyen vatandaş, EYT yasası çıkacak mı araştırıyor. Peki, EYT ne demek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimler? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'dan asgari ücrete kadar milyonları içeren son dakika gelişmesi! Hükümet butona bastı masaya yatırılıyor. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde bulunduğu ve yalnızca mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtiliyor. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün miktarını doldurup, emekli olmak amacıyla lüzumlu yaş zamanını bekleyenler amacıyla, bir planlama tartışılıyor.
Bekleme zamanını 2-3 sene düşürmeyi hedefleyen plana göre, prim gün miktarını tamamlayanlar ya da şu anda emekli olmak amacıyla 56 yaşını bekleyenlere 2-3 senelik bir üstünlük sağlanacak. Çalışmayla alakalı olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç bireyin yararlanacağı ve neticeleriyle alakalı değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
Emekli maaşından asgari ücrete, EYT'lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Sonuç, yeni senede görülecek.