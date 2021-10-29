Emekli olacaklar dikkat! Hayaldi gerçek oldu! Değişti, tarih öne çekiliyor, SGK'ya başvuranlar 24 ay önce...

Emeklilikte yapılan son güncellemeler sonrasında SGK ve Bağkur'lu emekliler emekli olma tarihlerini öne çekebiliyor. Askerlik ve yurt dışında geçirilen süreler borçlanılabiliyor. Bu bağlamda erkek sigortalılar, er ya da erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere dair primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması gerçekleştirmek isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle eş güdümlü başvurur ve sadece bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.
Nasıl borçlanılır?
Erkek sigortalılar, er ya da erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere dair primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması gerçekleştirmek isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle eş güdümlü başvurur ve sadece bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.
Askerlik borçlanması yapacak şahıs borçlanacağı sürelere dair prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 senesi amacıyla askerlik borçlanması yapacak bir bireyin borçlanacağı her bir gün amacıyla ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir bireyin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir bireyin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.
Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en az düzeyden yapılması durumunda geçerlidir. Borçlanma gerçekleştirmek isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. Doğum borçlanması amacıyla de günlük tutar 2021 senesi amacıyla 38,16 TL. 720 gün borçlanacak bir bayan sigortalının bu çerçevede 27 bin 475 TL ödeme yapması gerekiyor.
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Tarihi öne çekmek İlk kez sigortalı bulunduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan şahıslarda bu borçlanması sadece prim ödeme gün miktarını artırır, fakat emeklilik tarihini öne çekmez. Fakat çalışmaya başlamadan evvelce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı bulunduğu tarih borçlanma zamanı kadar geriye gider. Örneğin, ilk kez 1 Ocak ayı 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 senesinde, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvelce yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir. Normalde 1 Ocak ayı 2000'deki sigorta girişi nedeniyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu şahıs, altı aylık borçlanma ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır.