25 yıl evli kalana emeklilik şartları son dakika... Ev hanımlarına 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş bağlanacak mı?

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Ev hanımları amacıyla emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu. Emeklilik yaşlılık döneminde rahat etmek amacıyla nerdeyse tüm kişilerin en büyük arzusu durumuna almaya başladı. Çalışma hayatını tamamlayan, prim gününü ve yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı emeklilik hakkını elde ederken; devletten büyük bir atılım geldi. Teklife göre, en az 25 sene evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik verilebilir.

Normal şartlarda; 2008 senesindan sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği amacıyla 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 sene çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Emniyet Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan ya da emekli olacak vakit kadar çalışamayan kadınların en mühim sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz hususu olmuyor. Fakat meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe farklılıklar ortaya gelmeye başlayacak. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.