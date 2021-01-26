Kadınlar hemen emekli olabilir! Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı...

Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Peki, kadınlara erken emeklilik hakkı hangi durumlarda geçerli? Kadınlar SGK'dan emeklilik sürelerini kısaltmak için ne yapabilirler? Doğum borçlanması için ne yapmak gerekiyor? SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı nereye yapmak gerekiyor? Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor. Doğum borçlanması için SGK'ya başvurmak yeterli. yapılan hesap sonunda ödeme gerçekleşiyor ve primler alınmış oluyor
Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!
Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.
1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik
SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:
Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.
Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.
Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.
Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.
Bu şartlara sahip olan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanabilmektedir. Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için başvurunun nasıl yapılacağını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz. Başvuru için gerekli evraklar, başvuru adımları içerisinde sunulmuştur.