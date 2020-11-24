Kadın çalışanlar için geçmiş yıllarda çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Kadınlara doğum borçlanması emeklilik tarihinin öne çekilmesini sağlaması açısından devamlı tercih ediliyor. Doğum borçlanması olarak anılan bu yöntem aynı zamanda evlat edinen kadınlar içinde uygulanabiliyor.
Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!
Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.
1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
SGK Erken Emeklilik Yöntemleri
SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Er veya erbaş olarak yapılan ve prim ödemesi alınan günler, çalışma günlerine ekletilerek, erken emeklilik sağlanır. Çalışan anneler ise doğum yapmaları halinde, prim süreleri üzerinden erken emeklilik için başvuru yapabilir. Bu yöntemler hakkında detayları ve başvuru adımlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.