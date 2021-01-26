Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların SGK tarafından aranılan kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu koşulları taşıyan bireyler emekli olarak her ay düzenli emekli aylığı kazancı elde etmeye hak kazanırken ne yazık ki bazı kişiler de emekli olamadıkları için SGK'dan toplu para iadesi almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA YATIRILAN PARALAR NASIL İADE ALINIR?
Konu hakkında bugün köşesine bir okuru tarafından gönderilen soruyu yanıtlayan Habertürk Gazetesi Yazarı Ahmet Kıvanç kimlerin SGK'dan toplu para iadesi için ödeme alabileceğini açıkladı.
Kıvanç gelen kimler SGK'dan toplu para iadesi alabilir sorusu üzerine vermiş olduğu yanıtta "Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir" diyerek aranılan şartları saydı.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki vatandaşların toplu ödeme almasına izin verilir. Bu kişilerin herhangi bir nedenle işte ayrılması, iş yerini kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını yerine getirmesine rağmen emeklilik hakkını elde edememesi halinde SGK'dan prim iadesi yapılır.
Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir.
Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi ve yaş şartlarını tamamlaması şarttır. Hizmet süresi erkekler için 25 yıl; kadınlar için 20 yıl olarak belirlenmiştir.