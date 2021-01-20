15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..! 1999 öncesinde sigorta girişi olanlara büyük müjde!

1999 ve evvelinde SGK girişi olan çoğu vatandaşın haberdar olmadığı ayrıntı ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar sonraki senelerde sigortalandırılan şahıslara göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. Sigorta başlangıcı bu tanımlanan tarihler arasında yer alanlar için emeklilik koşulları nelerdir? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.
ERKEKLERİN DURUMU
8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak. Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.