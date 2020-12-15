İşçi, Memur, Bağkur'lu yüzbinleri kapsıyor! Erken emeklilik müjdesi! Hem de yaş şartı yok... Erken emeklilik vatandaşlar tarafından fazla şekilde araştırılıyor. Bu anlamda doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya işe girdikten sonra engellilik durumu oluşan, her engelli bu hakka sahip. Buna da 'malulen emeklilik' deniyor.
Hangi tarihler önemli?
1 Ekim 2008'den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. 1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkur'lu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor.
1991'den önce işe giren raporla ispatlanmış yüzde 40-59 engeli olanın, 15 yıl ve 3600 günle emekliliği mümkünken, 1997-2000'de işe giren 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.