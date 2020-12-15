Bankacılık sisteminde kullanılan bu promosyon uygulamasının, bankalardan emekli ücreti alanlara da uygulanması ve emeklilerin ücretlerini uyuştukları bankadan üç sene vakitle almaları koşuluyla, bir keze mahsus emeklilere de ödeme yapılmasıdır. Emeklinin promosyonu alması için, öncelikle hesabının bulunduğu şubeye gidip kontrat imza atması gerekiyor. Emekli istediği an değişik bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda ücret aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Emekli mevcut bankada kaldığı zamanın promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyon ölçüsünü yükseltmek olası mı?
HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.
GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar kli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.
İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.
ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzerer toplam 1500 TL veriyor. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilebiliyor.
YAPIKREDİ: 1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
QNB FİNANSBANK: Maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1100 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 1300 TL promosyon alabilecek.
FIBABANKA: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 625 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?
İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önemli. Bankalar da yaptıkları kampanyalarla emeklinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek promosyonu artırıyor. Promosyon tutarı ise emekli maaşına göre belirleniyor.
Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.