3600 günden erken emekli olabilirsiniz! SGK girişi olan vatandaşların bekledikleri müjdeli haber sonunda geldi. Büyük müjde ile binlerce vatandaşın suratı gülmeye devam ediyor. Prim rakamı 3600 günden 1999 güne inmesi büyük bir yankı uyandırdı. 3600 prim gün ödemesi emekli olmak için zorunlu koşullardan bir tanesidir. SGK bünyesi içerisinde yer almaya devam eden iş verenler ya da bağımsız olarak 4A 4B ve 4C sigorta türü ile çalışma hayatı olan vatandaşlar için sigorta tarihi 1999 ya da öncesi yıllara ait olma şartı aranıyor. Sigorta başlangıç tarihlerinin ardından 15 yıllık çalışma süreleri yer alan kişiler için 3600 gün prim ödeme şartı sunuluyor.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)
• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.
• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.
• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı (takvim.com.tr) yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.
Kadın Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü kriterlerinin dolduğu tarih emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren kadın çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
Kadın sigortalılarda olduğu gibi, SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkek adayların 15 yıllık sigorta zamanını ve 3600 prim gününü tamamladıkları tarihin hemen ardından yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren erkek çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
• 24.04.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
• 24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Kadir ÇETİN
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
06.06.1969 doğumluyum. 18.05.1993'te memur olarak göreve başladım. 1990'da askere gittim, 18 ay olarak onu da ödedim. Yılmaz KARA
9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaş şartınız 2022'de dolacağından, emekli olabileceğiniz tarih 06.06.2022 olur.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984. 3000 günüm var. Ercüment G.
25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029'da yaştan emekli olabilirsiniz.