3600 günden erken emekli olabilirsiniz! SGK girişi olan vatandaşların bekledikleri müjdeli haber sonunda geldi. Büyük müjde ile binlerce vatandaşın suratı gülmeye devam ediyor. Prim rakamı 3600 günden 1999 güne inmesi büyük bir yankı uyandırdı. 3600 prim gün ödemesi emekli olmak için zorunlu koşullardan bir tanesidir. SGK bünyesi içerisinde yer almaya devam eden iş verenler ya da bağımsız olarak 4A 4B ve 4C sigorta türü ile çalışma hayatı olan vatandaşlar için sigorta tarihi 1999 ya da öncesi yıllara ait olma şartı aranıyor. Sigorta başlangıç tarihlerinin ardından 15 yıllık çalışma süreleri yer alan kişiler için 3600 gün prim ödeme şartı sunuluyor.