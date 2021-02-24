Çalışma hayataında olan vatandaşlar sağlık sorunları yaşamaları durumunda SGK'dan malulen emekli olabilirler. Uzun yıllar beklemeden emekli olmak mümkün. Çalışan birçok kişi erken emekli olmak istiyor. Bazı şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik tarihi öne çekilebiliyor. Örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması emeklilik tarihini az da olsa öne çekiyor. Fakat bu durumlarda yaş şartı aranıyor. Yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı ise engelli vatandaşları kapsıyor. Türkiye'de sayıları yaklaşık 6 milyonu bulan engellilere erken emeklilik hakkı tanınıyor. Burada önemli olan kriter ise işe başlama tarihi. Kimler yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor?
Hangi tarihler önemli?
1 Ekim 2008'den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. 1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkur'lu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor.
1991'den önce işe giren raporla ispatlanmış yüzde 40-59 engeli olanın, 15 yıl ve 3600 günle emekliliği mümkünken, 1997-2000'de işe giren 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.
5 Ağustos 2003 sonrası ilk kez SSK'lı olanlardan yüzde 80-100 engel oranı olan için 15 yıl ve 3600 gün, yüzde 60-79 engel oranı bulan için 18 yıl yıl 4000 gün ve yüzde 49-59 oranında engeli bulunan için ise 20 yıl ve 4400 gün koşulları geçerli.
MEMUR DA HAKTAN YARARLANIYOR
Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor. Eğer memurlar 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlamışlar ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de erken emeklilik şartları bulunuyor.