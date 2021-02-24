Hangi tarihler önemli?

1 Ekim 2008'den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. 1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkur'lu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor.

1991'den önce işe giren raporla ispatlanmış yüzde 40-59 engeli olanın, 15 yıl ve 3600 günle emekliliği mümkünken, 1997-2000'de işe giren 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.

5 Ağustos 2003 sonrası ilk kez SSK'lı olanlardan yüzde 80-100 engel oranı olan için 15 yıl ve 3600 gün, yüzde 60-79 engel oranı bulan için 18 yıl yıl 4000 gün ve yüzde 49-59 oranında engeli bulunan için ise 20 yıl ve 4400 gün koşulları geçerli.