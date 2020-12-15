SGK-SSK ve Bağkur'lu bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Ekstra olarak alternatif doğrulama şekilleri ise şu şekildedir:

Mobil imza kullanarak kimlik doğrulama.

Elektronik imza kullanarak kimlik doğrulama.

İnternet bankacılığı ile kimlik doğrulama işleminde bulunulabilmektedir.

Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra dikkat etmeniz maddeler karşınıza çıkmaktadır ve onaylama işlemi yaptıktan sonra sorgulama sayfasına geçiş yapılabilmektedir.

4B hesaplaması yaklaşık olarak bir hesaplama şeklidir, birebir doğru bir bilgilendirme sağlanmamaktadır.

Kurumu yazan şeklinde sorgulama yapıldığı takdirde, kurum üzerinden alınan sigorta prim gün sayıları hesaplanmaktadır.

Esnaf butonu seçildiği takdirde esnaflık üzerinden biriken prim gün sayıları hesaplanmaktadır.

Emekli maaşının hesaplanması o güne aittir, ileride ki prim gün sayılarınız hesaplanmaz otomatik olarak yapılmaktadır anlık prim gün sayınıza göre hesaplanmaktadır.

Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı yapılırken olduğunuz konu belirleyerek işlem yaptığınız takdirde doğru emeklilik tarihi bilgisi alabilirsiniz.



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