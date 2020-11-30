Emekli olunca alınacak maaş değişti! Emekli olduğumda kaç TL maaş alırım?

Halen çalışıpta emekli olunca "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler var. Emekli maaşını sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. e-Devlet şifreniz eğer yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER
Sigorta prim gün sayısı
Sigortalı olarak çalışılan toplam süre
Sigorta başlangıç tarihi
Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.
4A: SGK emekli maaşı hesaplama
4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
4C: Memur emekli maaşı hesaplama
E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.