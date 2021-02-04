Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık İnternetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. Çalışanlara belirli yaş ve prim gününden sonra emekliye ayrılma hakkı doğuyor. Emekliye ayrılan çalışanlara yaptıkları hizmet karşılığı emekli aylığı bağlanıyor. Emekli maaşları her sene temmuz ve ocak ayında iki kez olmaz üzere zamlanmakta. Bundan dolayı emekli maaşları değiştiği için milyonlarca çalışan emekli maaşı hesaplama yöntemlerini merak ediyorlar. Emekli maaşları kuruma göre farklılık göstermekte. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere farklı şekilde ücretlendirilmektedir. Hesaplama yaparkende bağlı olunan kurum baz alınmalıdır.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER
Sigorta prim gün sayısı
Sigortalı olarak çalışılan toplam süre
Sigorta başlangıç tarihi
Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.
4A: SGK emekli maaşı hesaplama
4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
4C: Memur emekli maaşı hesaplama
E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.