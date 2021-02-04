Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık İnternetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. Çalışanlara belirli yaş ve prim gününden sonra emekliye ayrılma hakkı doğuyor. Emekliye ayrılan çalışanlara yaptıkları hizmet karşılığı emekli aylığı bağlanıyor. Emekli maaşları her sene temmuz ve ocak ayında iki kez olmaz üzere zamlanmakta. Bundan dolayı emekli maaşları değiştiği için milyonlarca çalışan emekli maaşı hesaplama yöntemlerini merak ediyorlar. Emekli maaşları kuruma göre farklılık göstermekte. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere farklı şekilde ücretlendirilmektedir. Hesaplama yaparkende bağlı olunan kurum baz alınmalıdır.