Emeklilikte yaşa takılanlar erken emekli olmak için mücadelelerine devam ederken SGK yeni bir güncelleme yaparak erken emekli olunan meslek sayısını 45'e yükseltti. SGK tarafından yapılan güncelleme ile bazı meslek gruplarına 10 senede emekli olma hakkı tanındı.
Hangi meslekler erken emekli olabilecek?
Su altında çalışanlar, Emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 farklı meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar eğer prim ödemesinde eksikleri varsa bu konuda tercih edebilirler. Fakat sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, sadece yaştan dolayı eksikleri varsa üç yıla kadar yaş haddinden yararlanmaları söz konusu olabiliyor.
Askerlik borçlanması ile erken emeklilik
Askerlik borçlanması ile erken emekli olmak için erkeklerin borçlanma haklarından yararlanması gerekir. Tam 1 ve 2 yıl arasında daha erken emekli olma fırsatları sunulur. Bu süreçlerde vatandaşların askere gitmeden sigortalı bir şekilde iş hayatına başlaması, fakat askerde olduğu sürelerde iş verenler tarafından prim ödemelerinin yapılmamış olması gerekir.
Staj sigortası ile erken emeklilik
Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 yıl daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer yıl erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir.
Prim borçlanma bedelleri ne kadar olacak?
Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar;Günlük olarak verilen en düşük prim ödemesi 27,28 TLAylık olarak verilen en düşük prim ödemesi 818,40 TL. Günlük olarak verilen en yüksek prim ödemesi 204,60 TL. Aylık olarak verilen en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.