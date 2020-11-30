4 YIL ERKEN EMEKLİ OLUN

22 Ocak 1976 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 11 Mayıs 1995 olup 819 gün prim ödedim. 1996-1997 arası 540 gün askerlik yaptım. 3 Temmuz 2000'de polis oldum. 14 Temmuz 2017'de ihraç oldum. Memurluktan 7425 gün hizmet sürem var. Hizmetlerimi birleştirdim. Ancak askerliğimi borçlanmadım. Borçlanırsam kaç gün daha prim ödersem 4/c'li olarak emekli olurum? Yaş olarak kaç yaşında emekli olabilirim?

Emekli Sandığı'nda emekli olmak için; 25 tam yıllık fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Daha önceki cevabımızda da belirttiğimiz gibi sigortalı bir işe girip, SSK'ya 216 gün prim öder ve sigortalı çalışırken askerlik sürenizi borçlanarak toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla (9000 güne) tamamlarsanız, emniyette hak kazandığınız 4 yıl 1 ay 15 gün fiili hizmet süresi zammınızın (FHZ), 55 olan emeklilik yaşından düşülmesi sonucu emekli olacağınız yaş 50 yıl 10 ay 15 güne düşecek ve bu yaşı dolduracağınız 7 Aralık 2026 tarihinde emekli olabileceksiniz.