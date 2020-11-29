EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?

Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından yaşlarını beklemek zorunda kalan vatandaşlara sırasıyla gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı kanun yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek için gerekli şartlar şunlardı:emeklilik için kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olmaları

EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için yaş şartı getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına rağmen yaşa takılanlar gerekli yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 yılında 8 Temmuz öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar için ise halen karar bekletiliyor.