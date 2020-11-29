1999 yılından önce işe girip sigorta yaptırmış olan vatandaşlara birkaç avantaj tanındı. Bu avantajlara sahip olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatını elde ederler. Erken emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar ise, hesapladıklarından daha önce bir tarihte emeklilik maaşlarına kavuşabilecekler.
EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?
Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından yaşlarını beklemek zorunda kalan vatandaşlara sırasıyla gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı kanun yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek için gerekli şartlar şunlardı:emeklilik için kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olmaları
EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için yaş şartı getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına rağmen yaşa takılanlar gerekli yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 yılında 8 Temmuz öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar için ise halen karar bekletiliyor.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar
1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:
Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.
Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.
Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik
1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:
1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.
Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.
1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.
Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Grupları
1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:
SSK(4A)
Emekli Sandığı (4C)
BAĞ-KUR (4B)
Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları
1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.
Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmış olma şartı ve iş yeri tarafından onay verilme şartı ile erken emeklilik sağlanır.
Bu şatların sağlanması ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanlar, emeklilikte yaş uygulamasından muaf tutulurlar. Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları
1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.
Ne zaman emekli olurum?
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. E. KÖSE
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991, 10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? Salih O.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
14,5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? A. KOÇ
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır.